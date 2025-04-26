Кержаков объяснил травмы Захаряна в «Сосьедаде»

Бывший форвард «Севильи» Александр Кержаков прокомментировал ситуацию Арсена Захаряна в «Реал Сосьедаде».

В этом сезоне из-за проблем со здоровьем хавбек «Сосьедада» поучаствовал только в 4 матчах, оформив в них 1+1.

В марте у него случился рецидив повреждения четырехглавой мышцы бедра.

Захарян восстановится к началу подготовки к следующему сезону.

– Что бы посоветовали полузащитнику испанского «Реал Сосьедада» Арсену Захаряну? И почему у него так много травм?

– На первый взгляд кажется, что Арсен на справился с той интенсивностью в тренировочном и игровом процессе, с которой он столкнулся в Испании. Очень надеюсь, что Захарян сумеет все правильно «переварить», адаптироваться и начнет проявлять свои лучшие качества в матчах за свой клуб.