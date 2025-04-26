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Кержаков объяснил травмы Захаряна в «Сосьедаде»

Сегодня, 13:51
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Бывший форвард «Севильи» Александр Кержаков прокомментировал ситуацию Арсена Захаряна в «Реал Сосьедаде».

  • В этом сезоне из-за проблем со здоровьем хавбек «Сосьедада» поучаствовал только в 4 матчах, оформив в них 1+1.
  • В марте у него случился рецидив повреждения четырехглавой мышцы бедра.
  • Захарян восстановится к началу подготовки к следующему сезону.

– Что бы посоветовали полузащитнику испанского «Реал Сосьедада» Арсену Захаряну? И почему у него так много травм?

– На первый взгляд кажется, что Арсен на справился с той интенсивностью в тренировочном и игровом процессе, с которой он столкнулся в Испании. Очень надеюсь, что Захарян сумеет все правильно «переварить», адаптироваться и начнет проявлять свои лучшие качества в матчах за свой клуб.

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Источник: «Российская газета»
Испания. Примера Россия. Премьер-лига Реал Сосьедад Захарян Арсен Кержаков Александр
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subbotaspartak
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