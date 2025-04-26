Реакция фанатов «Зенита» на драматичную победу «Краснодара» над «Динамо Мх»: «Только закончили материться»

Крупное объединение фанатов «Зенита» «Кафешка» отреагировало на итог матча 26-го тура РПЛ «Динамо Мх» – «Краснодар» (2:3).
«Только закончили материться после пенальти Гамида Агаларова.
Но если уж с ТАКИМ фартом «Краснодар» не заберет этот сезон, то их можно смело расформировать. Или «Автовазом» назвать – место проклятое.
Хотя самим бы победить «Динамо», для начала. А то еще придумают Матео Кассьерру на левом фланге...» – написали болельщики.
- «Зенит» отстает от лидирующего «Краснодара «на 5 очков.
- В 14:00 мск петербуржцы начнут матч 26-го тура против «Динамо».
- «Зенит» в мае отметит 100-летие.
Источник: телеграм-канал «Кафешка»