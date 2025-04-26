Гурцкая прокомментировал возможное назначение Карпина в «Динамо»

Агент, блогер Тимур Гурцкая высказался о возможном назначении Валерия Карпина на пост главного тренера «Динамо».

«Я хотел бы посмотреть на Валерия Георгиевича, который будет работать в очень комфортных условиях.

Приход Карпина станет плюсом к динамовской медийной активности. Это поможет осуществить их мечту и выйти на среднюю посещаемость 15-16 тысяч зрителей.

С этим составом у Карпина точно не будет хуже, чем у Марцела Лички. Надо, чтобы стало лучше. С Валерой может стать лучше», – сказал Гурцкая на бусти-аккаунте Сергея Егорова.