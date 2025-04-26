«Зенит» опубликовал подробную программу празднования 100-летия

«Зенит» в мае отпразднует 100-летие. Опубликована программа мероприятий.

«Праздничный «Фан-Променад» и юбилейное шоу.

Перед заключительным домашним матчем сезона – 24 мая – «Зенит» организует масштабный фестиваль для болельщиков. В программе: встречи с легендами клуба, праздничные фотозоны, галереи и выставочные пространства, розыгрыши с призами и дискотека. Кроме того, перед выходом команд на заключительную игру сезона Мир РПЛ клуб подарит болельщикам юбилейное шоу с потрясающими спецэффектами на поле «Газпром Арены» и общестадионным перформансом.

Фестиваль «Поющие мосты».

Сине-бело-голубые откроют сезон городского проекта «Поющие мосты» и дадут старт масштабному празднованию юбилея клуба – в ночь на 25 мая. Петербуржцев и гостей города ждет яркое мультимедийное шоу, объединяющее памятные моменты из истории клуба, – на пролете грандиозного Дворцового моста.

Выставка «Зенит ♥ Петербург. 100 лет вместе».

25 мая в общественном пространстве «Севкабель Порт» откроется выставка «Зенит ♥ Петербург. 100 лет вместе». Экспозиция расскажет о культурном и эмоциональном ДНК города через призму событий, связанных с историей многократного чемпиона России, обладателя Кубка и Суперкубка УЕФА.

Матч легенд.

25 мая на «Газпром Арене» пройдет Матч легенд. На поле встретятся звездные зенитовцы разных лет, включая Доменико Кришито, Нико Ломбертса, Анатолия Тимощука, Данни, Андрея Аршавина и Александра Кержакова. Перед игрой гостей ждут автограф-сессии, выступления артистов, предматчевое шоу и другие сюрпризы.

Морской проплыв сине-бело-голубой флотилии.

После завершения Матча легенд от причалов у «Газпром Арены» и Малой Невы отправится сине-бело-голубая флотилия празднично оформленных теплоходов с игроками и легендами клуба. Каждое судно станет по-настоящему уникальным арт-объектом и впечатлит петербуржцев и гостей города».