Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Спартак - ЦСКА РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • «Зенит» опубликовал подробную программу празднования 100-летия

«Зенит» опубликовал подробную программу празднования 100-летия

Сегодня, 10:29
6

«Зенит» в мае отпразднует 100-летие. Опубликована программа мероприятий.

«Праздничный «Фан-Променад» и юбилейное шоу.

Перед заключительным домашним матчем сезона – 24 мая – «Зенит» организует масштабный фестиваль для болельщиков. В программе: встречи с легендами клуба, праздничные фотозоны, галереи и выставочные пространства, розыгрыши с призами и дискотека. Кроме того, перед выходом команд на заключительную игру сезона Мир РПЛ клуб подарит болельщикам юбилейное шоу с потрясающими спецэффектами на поле «Газпром Арены» и общестадионным перформансом.

Фестиваль «Поющие мосты».

Сине-бело-голубые откроют сезон городского проекта «Поющие мосты» и дадут старт масштабному празднованию юбилея клуба – в ночь на 25 мая. Петербуржцев и гостей города ждет яркое мультимедийное шоу, объединяющее памятные моменты из истории клуба, – на пролете грандиозного Дворцового моста.

Выставка «Зенит ♥ Петербург. 100 лет вместе».

25 мая в общественном пространстве «Севкабель Порт» откроется выставка «Зенит ♥ Петербург. 100 лет вместе». Экспозиция расскажет о культурном и эмоциональном ДНК города через призму событий, связанных с историей многократного чемпиона России, обладателя Кубка и Суперкубка УЕФА.

Матч легенд.

25 мая на «Газпром Арене» пройдет Матч легенд. На поле встретятся звездные зенитовцы разных лет, включая Доменико Кришито, Нико Ломбертса, Анатолия Тимощука, Данни, Андрея Аршавина и Александра Кержакова. Перед игрой гостей ждут автограф-сессии, выступления артистов, предматчевое шоу и другие сюрпризы.

Морской проплыв сине-бело-голубой флотилии.

После завершения Матча легенд от причалов у «Газпром Арены» и Малой Невы отправится сине-бело-голубая флотилия празднично оформленных теплоходов с игроками и легендами клуба. Каждое судно станет по-настоящему уникальным арт-объектом и впечатлит петербуржцев и гостей города».

  • 24 мая состоится последний тур РПЛ.
  • «Зенит» претендует на 7-е чемпионство подряд.
  • Всего «Зенит» становился чемпионом 11 раз.

Еще по теме:
Стали известны стартовые составы на матч «Динамо» – «Зенит»: 26 апреля 3
«Динамо» – «Зенит»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 апреля 2025
Реакция фанатов «Зенита» на драматичную победу «Краснодара» над «Динамо Мх»: «Только закончили материться» 3
Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит
Рекомендуем
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
FCSpartakM
1745653227
Кому это вообще интересно, кроме местячковых? Исторический середняк празднует 100 лет. Давайте каждый клуб будем отмечать на 100 лет
Ответить
Цугундeр
1745653997
"Фольклорному ансамблю требуются ложкари, цокари, топари, и-и-ихари, у-у-ухари и эгегейщики."(
Ответить
Номэд
1745654219
Раздадут бом.жам по коробке из-под холодильников (телевизоры ж сейчас узкие), по праздничному набору - доширак, пузырёк боярышника, сигаретка и бесплатно сводят на баклан-арену. СильныйпедоМозг как рад то будет.
Ответить
...уефан
1745655714
...а также пройдет парад из автоцистерн с фекалиями и откроется арт-объект стилизованный под теплотрассу 1925 года...
Ответить
СильныйМозг
1745659428
А где же девочки и выпивка? Неправильная программа.
Ответить
Главные новости
Раскрыто точное количество хвалебных стихов, которые Мостовой написал про себя
12:22
1
Червиченко сообщил, на кого поставит в матче «Спартак» – ЦСКА
12:05
2
Реакция фанатов «Зенита» на драматичную победу «Краснодара» над «Динамо Мх»: «Только закончили материться»
11:56
3
Черданцева назвали худшим комментатором в истории
11:21
17
Гурцкая прокомментировал возможное назначение Карпина в «Динамо»
11:11
2
Червиченко заявил о судейской помощи «Спартаку»: «За всю жизнь не видел такого бессовестного затаскивания команды на 1-е место»
10:42
18
Фото«Краснодар» в матче с «Динамо Мх» начал тянуть время на 54-й минуте
09:55
6
Аршавин прокомментировал победу «Краснодара» над «Динамо Мх»
09:46
7
Реакция Генича на планы «Реала» бойкотировать Эль Класико
09:07
3
Федотов заявил, что игрок «Краснодара» в матче с «Динамо Мх» удален ошибочно
09:02
13
Все новости
Все новости
СпецпроектКак хорошо вы готовы к московским дерби?
5
Гурцкая перечислил «футболистов-трупов» в «Динамо», от которых надо избавиться
13:05
Стали известны стартовые составы на матч «Динамо» – «Зенит»: 26 апреля
12:56
3
Бабич заявил, что «Спартак» не имеет права потерять очки против ЦСКА
12:50
Зубко назвал лучшего форварда в российской истории – это не Дзюба
12:41
Акинфеев помог отремонтировать спортзал футболистам из Башкортостана
10:56
1
Червиченко заявил о судейской помощи «Спартаку»: «За всю жизнь не видел такого бессовестного затаскивания команды на 1-е место»
10:42
18
«Зенит» опубликовал подробную программу празднования 100-летия
10:29
6
Газизов – после поражения «Динамо Мх» от «Краснодара»: «Всевышний помогает «Краснодару»
10:18
Фото«Краснодар» в матче с «Динамо Мх» начал тянуть время на 54-й минуте
09:55
6
Реакция Сперцяна на победу «Краснодара» над «Динамо Мх»
09:50
1
Аршавин прокомментировал победу «Краснодара» над «Динамо Мх»
09:46
7
Федотов заявил, что игрок «Краснодара» в матче с «Динамо Мх» удален ошибочно
09:02
13
ВидеоРечь Гаджиева и Биджиева в раздевалке «Динамо Мх» после поражения от «Краснодара»
08:56
1
ФотоАгкацева сравнили с Маслаченко после спасения на пенальти ценой сломанного пальца
08:49
2
Арустамян – о 3:2 «Краснодара» против «Динамо Мх»: «Обычно после таких побед чемпионство не упускают»
08:44
2
Прогноз Бубнова на матч «Динамо» – «Зенит»
08:34
3
Обращение Титова к «Спартаку» перед дерби с ЦСКА
08:30
2
Фото«Динамо Мх» обратилось к Агаларову после его незабитого пенальти «Краснодару» на 101-й минуте
08:24
5
РПЛ обратилась к Агкацеву после его спасения на пенальти на 101-й минуте ценой сломанного пальца
08:18
3
Агкацев одним прилагательным описал победу «Краснодара» над «Динамо Мх»
08:12
1
Бубнов – о судье матча «Спартак» – ЦСКА: «Левников заинтересован в поражении «Спартака»
01:15
21
Подсчитано, сколько голов в среднем забивается в каждом матче чемпионата России за всю 33-летнюю историю
01:05
1
Тренер «Динамо Мх» прокомментировал поражение от «Краснодара»
00:45
Реакция жены Сафонова на драматичную победу «Краснодара» над «Динамо Мх»
00:30
3
Реакция Ozon на победу «Краснодара» над «Динамо Мх»
Вчера, 23:24
22
Комментарий Мусаева по травме Агкацева
Вчера, 23:13
Червиченко назвал единственное условие чемпионства «Краснодара»: «Если «Зенит» обосрется»
Вчера, 23:05
21
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 