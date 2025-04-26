Агент прокомментировал желание Головина вернуться в Россию

Футбольный агент Паулу Барбоза отреагировал на желание Александра Головина покинуть «Монако» и вернуться в РПЛ.
«Конечно, Головину рано возвращаться в Россию – он еще не все сказал в Европе. Во Франции Головин играет как у себя дома, но это не его предел. Он уже давно готов выйти на новый уровень, может, перейти в клуб из другого чемпионата.
Думаю, если предложения поступят этим летом, то он может уйти, выйти на новый уровень. Про качества Головина знают все скауты мира, здесь никаких секретов нет», – сказал Барбоза.
- По данным L'Equipe, Головин рассматривает вариант возвращения в Россию, сказал одноклубникам об усталости и желании поискать что-то другое.
- В этом сезоне 28-летний хавбек провел за «Монако» 29 матчей, забил 3 гола, отдал 1 передачу.
- Головин выступает за клуб с 2018 года, его контракт рассчитан до лета 2029-го.
Источник: «РБ Спорт»