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Агент прокомментировал желание Головина вернуться в Россию

Сегодня, 09:40
1

Футбольный агент Паулу Барбоза отреагировал на желание Александра Головина покинуть «Монако» и вернуться в РПЛ.

«Конечно, Головину рано возвращаться в Россию – он еще не все сказал в Европе. Во Франции Головин играет как у себя дома, но это не его предел. Он уже давно готов выйти на новый уровень, может, перейти в клуб из другого чемпионата.

Думаю, если предложения поступят этим летом, то он может уйти, выйти на новый уровень. Про качества Головина знают все скауты мира, здесь никаких секретов нет», – сказал Барбоза.

  • По данным L'Equipe, Головин рассматривает вариант возвращения в Россию, сказал одноклубникам об усталости и желании поискать что-то другое.
  • В этом сезоне 28-летний хавбек провел за «Монако» 29 матчей, забил 3 гола, отдал 1 передачу.
  • Головин выступает за клуб с 2018 года, его контракт рассчитан до лета 2029-го.

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Источник: «РБ Спорт»
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига Монако Головин Александр
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Комментарии (1)
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СильныйМозг
1745659566
Средний игрок, с Аршавиным и Жирковым, рядом не стоял.
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