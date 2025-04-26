Федотов заявил, что игрок «Краснодара» в матче с «Динамо Мх» удален ошибочно

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил удаление защитника «Краснодара» Диего Косты в матче 26-го тура против «Динамо Мх» (3:2).

Косте показана 2-я желтая карточка на 80-й минуте.

В поле судил Артем Чистяков из Азова.

В матче было 2 пенальти – оба не реализованы.

«Ошибается Чистяков и показывает 2-ю ж.к игроку № 4 команды «Краснодар».

Нормальное единоборства, которое было допуском арбитра на протяжении матча. Также ответственен второй ассистент.

Оценка арбитру будет снижена на 0,5 балла», – написал Федотов.