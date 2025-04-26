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  • Федотов заявил, что игрок «Краснодара» в матче с «Динамо Мх» удален ошибочно

Федотов заявил, что игрок «Краснодара» в матче с «Динамо Мх» удален ошибочно

Сегодня, 09:02
13

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил удаление защитника «Краснодара» Диего Косты в матче 26-го тура против «Динамо Мх» (3:2).

  • Косте показана 2-я желтая карточка на 80-й минуте.
  • В поле судил Артем Чистяков из Азова.
  • В матче было 2 пенальти – оба не реализованы.

«Ошибается Чистяков и показывает 2-ю ж.к игроку № 4 команды «Краснодар».

Нормальное единоборства, которое было допуском арбитра на протяжении матча. Также ответственен второй ассистент.

Оценка арбитру будет снижена на 0,5 балла», – написал Федотов.

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Источник: телеграм-канал Игоря Федотова
Россия. Премьер-лига Краснодар Динамо Мх Федотов Игорь
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Комментарии (13)
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Garrincha58
1745648591
Федотов может тебе самому посудить
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Константин-Шапкин-google
1745651266
Не ошибочно, но оччень подозрительно
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O-kolesov
1745651324
Ошибки судей на футболе Ценой билетов учтены
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Вжыхъ
1745652097
Тему судейства в целом разогнали к концу чемпионата бесконечными жалобами и нытьем - в каждом туре толпы обиженок. В футбол надо играть, надо играть в футбол. Не вывозишь, займись чем-то другим. Качество игры никакое, поэтому обсуждать приходится судейство, ога.
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plm
1745652640
Судьи очень старались отобрать у Краснодара победу , надо же помочь Зениту . Зенит назначен чемпионом - это не обсуждается !
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FCSpartakM
1745652989
Там надо высматривать в ногах, был фол или нет. Плечо в плечо вроде, но нужно смотреть на ноги.
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ivany4
1745653312
Это было видно еще вчера во время повтора эпизода. Игровое столкновения - максимум штрафной. Но у судьи другое задание.)) После этой игры, на Премьере, показали финал кубка 94 года ЦСКА - Спартак. Очень сильно впечатлило поведение игроков. Ни обращения к судьям, ни отмашек, столкнулись - вскочили и играют дальше. Назначают штрафной, так его либо быстро разыгрывают, либо пробивают без всякой "расстановки игроков". Даже не поверилось, что так быстро и красиво играли. Сейчас всем втемяшили в голову, что надо после свистка идти и выяснять отношения. Комментаторы оценивают все что хочешь, но не игру. Игра как таковая потерялась.
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FWSPM
1745657641
дело не в удалении а в том как команда после этого позорно развалилась чемпион так не играет
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DMитрий
1745658876
Все кто пишет что штрафного нет сами никогда не играли в футбол (наверное только в регби) и не бегали быстрее улитки. А вот эти поговорки плечо в плечо, разговор для дилетантов. Могу очень просто объяснить почему тут фол на жёлтую и федоту в том числе. Но уверен, что мои пояснения на хер не нужны тутошним "спецам" игры в мяч! - будет просто писанина ради писанины.
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