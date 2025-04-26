Арустамян – о 3:2 «Краснодара» против «Динамо Мх»: «Обычно после таких побед чемпионство не упускают»

Журналист, инсайдер Нобель Арустамян поделился впечатлениями от матча 26-го тура РПЛ «Динамо Мх» – «Краснодар» (2:3).

На 90+11 минуте «Динамо Мх» не забило пенальти.

С ударом Гамида Агаларова справился Станислав Агкацев, сломав палец.

С 80-й минуты «Краснодар» был в меньшинстве.

«Обычно после таких побед, как в Каспийске, чемпионство просто не упускают. Красивый гол Сперцяна, нереализованный им пенальти, шальной штрафной от «Динамо», а потом пенальти и в ворота «Краснодара» – и спасение Агкацева ценой травмы!

И все-таки надо помнить о столетии «Зенита» и о том, как «Краснодар» сам упускает свои шансы в решающие минуты. Но все еще вполне возможно, что сегодня был ключевой для «Краснодара» матч в этой гонке.

Ирония судьбы: когда год назад Матвей Сафонов уходил в «ПСЖ», это казалось большой проблемой для «Краснодара». В итоге Агкацев не просто проводит шикарный сезон, но и может напрямую принести чемпионство. У Стаса уже немало спасений, а против «Динамо Мх» – одно из самых ярких», – написал Арустамян.