Обращение Титова к «Спартаку» перед дерби с ЦСКА

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов обратился к команде перед матчем 26-го тура РПЛ против ЦСКА.

«Ребята, вы играете в красно-белой майке. Помните, что у вас на сердце ромбик, который ко многому обязывает. Для меня это было всe.

Сейчас у нас над эмблемой четыре звезды – значит, надо стремиться к пятой. Надеюсь, все это понимают. А потом, любые матчи «Спартака» и ЦСКА – это всегда событие», – сказал Титов.