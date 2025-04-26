Обращение Титова к «Спартаку» перед дерби с ЦСКА

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов обратился к команде перед матчем 26-го тура РПЛ против ЦСКА.
«Ребята, вы играете в красно-белой майке. Помните, что у вас на сердце ромбик, который ко многому обязывает. Для меня это было всe.
Сейчас у нас над эмблемой четыре звезды – значит, надо стремиться к пятой. Надеюсь, все это понимают. А потом, любые матчи «Спартака» и ЦСКА – это всегда событие», – сказал Титов.
- «Спартак» примет ЦСКА в 19:30 мск.
- Спартаковцы отстают от 1-го места на 8 очков.
- По итогам тура дистанция может сократиться до 5 баллов.
Источник: «Чемпионат»