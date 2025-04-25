Угаров дал совет «Зениту», как победить «Динамо»

Бывший игрок «Зенита» Денис Угаров поделился мнением о предстоящем матче петербуржцев против «Динамо».

Встреча в Москве состоится завтра, 26 апреля.

«Зенит» отстает от 1-го места РПЛ на 2 очка.

В 1-м круге «Зенит» победил «Динамо» со счетом 1:0.

– Соглашусь с мнением, что матч с «Динамо» – последний серьезный барьер «Зенита» на пути к чемпионству. И остается ждать, как будет играть «Краснодар». Для петербуржцев игра с «Динамо» очень важна, так же, впрочем, как и поединок с «Краснодаром».

– Какой может получиться эта встреча в Москве?

– Прежде всего, она должна получиться результативной в пользу «Зенита». А для того, чтобы забить, надо идти вперед. У «Динамо», даже если они выиграют, шансов почти нет даже на то, чтобы попасть в тройку. Так что «Зениту» надо играть в Москве первым номером, если команда хочет добиться результата.

– В прошлом году весной «Динамо» обыграло «Зенит»...

– Это разные ситуации. Тогда бело-голубые боролись за первое место, а сейчас, как я уже сказал, даже с попаданием в тройку есть вопросы. И к этой игре надо подходить со стороны силы, а сила на данный момент на стороне «Зенита», потому что они хотят стать чемпионами. И агрессия должна исходить со стороны петербуржцев, как бы открыто или закрыто ни играло «Динамо».