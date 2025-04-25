Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Угаров дал совет «Зениту», как победить «Динамо»

Сегодня, 21:09

Бывший игрок «Зенита» Денис Угаров поделился мнением о предстоящем матче петербуржцев против «Динамо».

  • Встреча в Москве состоится завтра, 26 апреля.
  • «Зенит» отстает от 1-го места РПЛ на 2 очка.
  • В 1-м круге «Зенит» победил «Динамо» со счетом 1:0.

– Соглашусь с мнением, что матч с «Динамо» – последний серьезный барьер «Зенита» на пути к чемпионству. И остается ждать, как будет играть «Краснодар». Для петербуржцев игра с «Динамо» очень важна, так же, впрочем, как и поединок с «Краснодаром».

– Какой может получиться эта встреча в Москве?

– Прежде всего, она должна получиться результативной в пользу «Зенита». А для того, чтобы забить, надо идти вперед. У «Динамо», даже если они выиграют, шансов почти нет даже на то, чтобы попасть в тройку. Так что «Зениту» надо играть в Москве первым номером, если команда хочет добиться результата.

– В прошлом году весной «Динамо» обыграло «Зенит»...

– Это разные ситуации. Тогда бело-голубые боролись за первое место, а сейчас, как я уже сказал, даже с попаданием в тройку есть вопросы. И к этой игре надо подходить со стороны силы, а сила на данный момент на стороне «Зенита», потому что они хотят стать чемпионами. И агрессия должна исходить со стороны петербуржцев, как бы открыто или закрыто ни играло «Динамо».

Еще по теме:
Реакция «Зенита» на новость о желании купить Жерсона летом 3
Где смотреть матч «Динамо» – «Зенит»: во сколько прямая трансляция: 26 апреля 2025
Ловчев высказался об исходе матча «Динамо» – «Зенит» 1
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Динамо
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
ВидеоСпасение Агкацева на пенальти на 101-й минуте матча с «Динамо Мх» ценой травмы
21:37
РПЛ. «Краснодар» в меньшинстве удержал победу над «Динамо Мх» (3:2), Агкацев отразил пенальти на 101-й минуте
21:31
27
Головин получил новую травму
20:52
5
Эль Класико может не состояться завтра из-за бойкота «Реала»
20:36
Реакция «Зенита» на новость о желании купить Жерсона летом
20:27
3
Прогноз Рабинера на чемпиона РПЛ
20:16
1
ФотоСписок дисквалифицированных на матчи 26-го тура РПЛ
19:44
1
«Я в сумасшедшей форме»: 37-летний Тарасов ждет предложений из РПЛ
19:04
9
Тренер «Спартака» получил новую дисквалификацию
18:45
7
Победитель Лиги чемпионов в составе «МЮ» дебютирует в ММА
18:25
2
Все новости
Все новости
СпецпроектКак хорошо вы готовы к московским дерби?
5
ВидеоОбзор матча «Динамо» Мх – «Краснодар» голы и лучшие моменты (Видео)
21:26
ВидеоСперцян не реализовал пенальти в матче с «Динамо Мх», пробив выше ворот
21:17
Угаров дал совет «Зениту», как победить «Динамо»
21:09
Прогноз Рабинера на чемпиона РПЛ
20:16
1
КДК вынес наказание Каккоеву из «Пари НН», которого Радимов призвал посадить в тюрьму
19:55
1
ФотоСписок дисквалифицированных на матчи 26-го тура РПЛ
19:44
1
Олимпийский чемпион Легков в процентах оценил шансы «Спартака» на чемпионство
19:35
2
38-летний Глушаков открыт для предложений: «О завершении карьеры я не объявлял»
19:15
«Я в сумасшедшей форме»: 37-летний Тарасов ждет предложений из РПЛ
19:04
9
Быстрову предложили помощь на фоне его проблем с билетами на матчи «Спартака»
18:56
1
Где смотреть матч «Спартак» – ЦСКА: во сколько прямая трансляция: 26 апреля 2025
18:51
Где смотреть матч «Ростов» – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция: 26 апреля 2025
18:47
Тренер «Спартака» получил новую дисквалификацию
18:45
7
Где смотреть матч «Пари НН» – «Ахмат»: во сколько прямая трансляция: 26 апреля 2025
18:42
Где смотреть матч «Динамо» – «Зенит»: во сколько прямая трансляция: 26 апреля 2025
18:40
«Костыли выбросил»: свежая информация о восстановлении Тюкавина
18:36
Стали известны стартовые составы на матч «Динамо» Мх – «Краснодар»: 25 апреля
18:32
1
CAS принял решение о сумме компенсации «Ростову» по делу Норманна
18:04
3
Мостовой – о Мусаеве: «Сидели, кушали пирожки, а потом купили планшеты и теперь рассказывают нам про футбол»
17:57
26
Радимов назвал фаворита в матче «Спартак» – ЦСКА
17:35
4
Агент не исключил перехода Де Хеа в клуб РПЛ
17:26
1
Ловчев высказался об исходе матча «Динамо» – «Зенит»
17:18
1
Червиченко: «Спартак» то вспыхнет, то погаснет, как дергающийся на бровке Станкович»
17:10
12
Черданцев высказался о тактике «Зенита» в матче с «Динамо»
17:01
2
Два клуба наказали за нецензурные скандирования фанатов в адрес «Спартака»
16:48
17
Бышовец оценил вариант с трансфером Медины в «Динамо»
16:36
Прогноз Пономарева на матч «Спартак» – ЦСКА
16:28
12
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 