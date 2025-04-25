Ненад Сакич, тренер «Спартака», получил новую дисквалификацию.

Причина – его поведение во время матча с «Акроном» (3:2). Сакич был дисквалифицирован, но все равно пытался связываться с командой по рации.

Ненад был дисквалифицирован за красную карточку в матче 24-го тура с «Динамо Мх».

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович тоже пропустил встречу с «Акроном» из-за перебора желтых карточек.

«Тренер «Спартака» попал на 90+ минуте матча в трансляцию с рацией около лица. В заседании принимал участие лично Сакич. По его словам, он по рации общался с видеоаналитиком. Видеоаналитик тоже принимал участие в заседании. Мы стали выяснять, о чем Сакич говорил с видеоаналитиком. Причина общения, со слов Сакича и видеоаналитика: возможный офсайд Угальде перед вторым пенальти.

Мы проанализировали все высказывания Сакича и видеоаналитика. КДК РФС принял такое решение: Сакич по средствам радио дважды говорил фамилию Угальде, а слово офсайд не звучало. Мы посчитали, что он использовал радиосвязь для общения с лицами, которые участвовали в игре. Это запрещено дисциплинарным регламентом.

КДК РФС пришел к выводу, что Сакич нарушил дисциплинарный регламент. КДК РФС принял решение увеличить дисквалификацию Сакича на один условный матч, «Спартак» оштрафован на 150 тысяч рублей. Испытательный срок для тренера до конца сезона», – сказал глава КДК Артур Григорьянц.