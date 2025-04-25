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Черданцев высказался о тактике «Зенита» в матче с «Динамо»

Сегодня, 17:01
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Комментатор Георгий Черданцев поделился ожиданиями от матча 26-го тура РПЛ «Динамо» – «Зенит».

– В последних десяти матчах между «Динамо» и «Зенитом» лишь однажды была зафиксирована ничья. Стоит ли и на этот раз ожидать победы одной из команд?

– По поводу прогнозов – это дело гиблое, тут не угадаешь. Но дело в том, что «Зениту» надо все матчи играть на победу, поскольку они сейчас уступают два очка «Краснодару».

Тем не менее, это будет выездная встреча с командой с хорошей атакой. Думаю, что «Зенит» сыграет так, как обычно он это делает с клубами из группы лидеров, вынося за скобки домашний матч с «Краснодаром». Это был прямой конкурент и при своих болельщиках «Зенит» не мог сыграть иначе, кроме как мощно и в атаку.

Думаю, что с «Динамо» петербуржцы рисковать не будут. Полагаю, гости сыграют внимательно, от обороны, в надежде реализовать потенциал своей мощной атаки.

– «Динамо» фактически потеряло шансы на чемпионство. Важно ли для клуба попасть в топ-3 и в чем причина нестабильности команды весной? Все дело в травме Константина Тюкавина?

– У «Динамо» есть проблемы с нападающими, поскольку травмирован Тюкавин, а Гладышев – я не знаю, насколько он готов забивать в каждом матче.

Надо понимать, что для «Динамо» главная игра сезона – это дерби со «Спартаком» в Кубке России навылет. Потому что если «Динамо» уступит красно-белым, то Марцел Личка может не рассчитывать на продолжение работы в клубе.

Для него «все или ничего» будет именно в матче со «Спартаком», а встреча с «Зенитом», по большому счету, «Динамо» ничего не дает, потому что он не является претендентом на чемпионство в этом сезоне. И даже если одолеют петербуржцев, этот статус все равно никак не изменится.

Поэтому я думаю, что «Динамо» будет держать в уме «Спартак», а «Зенит» будет играть достаточно осторожно. Понятно, что если какой-то мяч залетает в ворота в первые 15-20 минут, это меняет рисунок игры и стратегию команд. Но если этого не произойдет, то я не думаю, что «Зенит» будет рисковать.

  • Матч пройдет 26 апреля и начнется в 14:00 мск.
  • «Зенит» занимает 2-е место в РПЛ с 53 очками после 25 туров. Команда отстает от лидирующего «Краснодара» на 2 балла.
  • «Динамо» занимает 5-ю позицию с 46 очками.

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Источник: «Российская газета»
Россия. Премьер-лига Зенит Динамо Черданцев Георгий
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Комментарии (1)
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АЛЕКС 58
1745590400
Все клубы делятся с этим убогим тактикой на игру? Задолбали пророки и предсказатели. Вы комментировать не умеете,а лезете предсказывать тактику
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