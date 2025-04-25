Ловчев определил лучшего футболиста России после 2010 года

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев оценил вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева. Он также назвал средненькими вратарями Евгения Латышонка и Станислава Агкацева, защищающих ворота «Зенита» и «Краснодара» соответственно.

«В дерби ЦСКА – «Спартак» многое будет решать игра вратарей. Акинфеев – звезда из звезд, человек последнего 15‑летия, лучший футболист нашей страны за это время. Я уверен в этом. Игорь дает преимущество ЦСКА в матче со «Спартаком».

Недавно сравнивали Акинфеева с Латышонком и Агкацевым в эфире «Матч ТВ». Я говорю: «Ребят, вы что, обалдели»? Разве можно их рядом ставить? Эти двое – средненькие вратари! Я играл с Маслаченко, Кавазашвили, Прохоровым, Дасаевым. Акинфеев всегда находился и находится на самом верху», – сказал Ловчев.