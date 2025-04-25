Стало известно, от каких трансферных предложений отказался Головин

Клубы Саудовской Аравии и Катара проявляли интерес к полузащитнику «Монако» Александру Головину в зимнее трансферное окно. Представители команд связывались с россиянином, но он отказался от перехода. Головин объяснил свое решение нежеланием играть в этих лигах.

28-летний Головин провел в этом сезоне 29 матчей за «Монако», забил 3 гола, отдал 1 передачу.

Его контракт с «Монако» рассчитан до середины 2029 года.

Transfermarkt оценивает стоимость Головина в 25 миллионов евро.