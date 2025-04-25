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  • Кержаков объяснил большие траты клубов РПЛ на легионеров в отсутствие еврокубков

Кержаков объяснил большие траты клубов РПЛ на легионеров в отсутствие еврокубков

Сегодня, 15:28

Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков высказался о тратах клубов РПЛ на трансферы.

– Несмотря на отсутствие еврокубков, наши топ-клубы продолжают скупать легионеров, причем за большие деньги. Вам не кажется это странным?

– Задачу победить в Премьер-лиге никто не отменял. Клубы хотят завоевывать титулы, и, имея финансовые возможности, готовы тратить деньги на покупку дорогостоящих игроков ради достижения этой цели.

– Удивлены, что «Зенит» второй сезон подряд сталкивается с большими проблемами в борьбе за титул?

– Частично я уже ответил на этот вопрос. Конкуренты «Зенита» усиливаются и готовы серьезно вкладываться в новых дорогих игроков. Отсюда и борьба за чемпионство на протяжении всего сезона.

  • «Зенит» выиграл последние 6 чемпионатов России.
  • Российские клубы и сборные отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.

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Источник: «Российская газета»
Россия. Премьер-лига Зенит Кержаков Александр
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