Махачкалинское «Динамо» сыграет с «Краснодаром» в уникальной форме

«Динамо Мх» проведет матч 26-го тура РПЛ с «Краснодаром» в форме ручной работы. Ее главным украшение стал кайтагский орнамент. Он вручную вышит на каждой футболками мастерицами из дагестанского села Кубачи.

Всего создано 200 комплектов формы. Уникальный орнамент создан художницей из Каспийска Сефижат Керимовой.

«Традиционная кайтагская вышивка на форме «Динамо» – дань уважения уникальному культурному наследию дагестанских мастеров», – говорится в сообщении клуба.