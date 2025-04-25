Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • Махачкалинское «Динамо» сыграет с «Краснодаром» в уникальной форме

Махачкалинское «Динамо» сыграет с «Краснодаром» в уникальной форме

Сегодня, 15:16

«Динамо Мх» проведет матч 26-го тура РПЛ с «Краснодаром» в форме ручной работы. Ее главным украшение стал кайтагский орнамент. Он вручную вышит на каждой футболками мастерицами из дагестанского села Кубачи.

Всего создано 200 комплектов формы. Уникальный орнамент создан художницей из Каспийска Сефижат Керимовой.

«Традиционная кайтагская вышивка на форме «Динамо» – дань уважения уникальному культурному наследию дагестанских мастеров», – говорится в сообщении клуба.

  • Матч пройдет в Каспийске сегодня и начнется в 19:30 мск.
  • Сообщаетс, что Керимова нанесет символический первый удар по мячу перед началом встречи.

Еще по теме:
«Динамо» Мх – «Краснодар»: прогноз и ставки на матч 25 апреля 2025 с коэффициентом 1.93
Назначены комментаторы на дерби «Спартак» – ЦСКА и другие матчи 26-го тура РПЛ 2
Судьи на «Спартак» – ЦСКА, «Динамо» – «Зенит» и другие матчи 26-го тура РПЛ 6
Источник: телеграм-канал ФК «Динамо» Махачкала
Россия. Премьер-лига Краснодар Динамо Мх
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Кержаков объяснил большие траты клубов РПЛ на легионеров в отсутствие еврокубков
15:28
Агент Головина прокомментировал информацию о возвращении игрока в РПЛ
14:26
«Крылья Советов» назвали цену на Сергеева
14:15
2
Головин может вернуться в Россию
13:53
2
Кержаков объяснил отсутствие воспитанников в «Зените»
12:46
9
Игрок «Спартака» нарушил ПДД более 360 раз за два года
12:26
19
ФотоРФС объявил о матче сборной России с 43-й командой рейтинга ФИФА
12:06
6
Пьянич согласился на условие ЦСКА, чтобы остаться в команде
12:00
6
Стало известно, сколько «Краснодар» заработает на контракте с Ozon
11:28
6
Стало известно условие для продажи Мангаша «Спартаком»
10:59
5
Все новости
Все новости
СпецпроектКак хорошо вы готовы к московским дерби?
3
ВидеоМахачкалинское «Динамо» сыграет с «Краснодаром» в уникальной форме
15:16
Стало известно, сможет ли Батраков сыграть с «Ростовом»
15:02
Червиченко оценил проблемы «Спартака» и ЦСКА
14:52
Стало известно, где «Зенит» сыграет с «Црвеной Звездой»
14:39
«Акрон» собрался выкупить защитника у боливийского клуба
14:00
«Спартак» может расстаться с африканским вингером
13:38
3
Экс-главный тренер «Зенита» дал рекомендацию Станковичу перед дерби с ЦСКА
13:26
3
Смородская объяснила, почему желает «Зениту» победы в РПЛ
13:14
2
Пьянич согласился на условие ЦСКА, чтобы остаться в команде
12:00
6
Стало известно, сколько «Краснодар» заработает на контракте с Ozon
11:28
6
Генич назвал два варианта будущего «Химок»
11:16
Стало известно условие для продажи Мангаша «Спартаком»
10:59
5
«Зенит» готов сделать игрока сборной Бразилии самым высокооплачиваемым футболистом РПЛ
10:46
17
Названа сумма, за которую «Зенит» готов продать Кассьерру
10:16
9
Кержаков перестал считать «Спартак» фаворитом РПЛ
10:05
2
Мостовой прокомментировал ситуацию в «Химках»: «Какая-то цирковая программа»
09:48
1
Прогноз Генича на матч «Спартак» – ЦСКА
09:40
20
Кержаков назвал единственного молодого россиянина, который мог бы уехать в Европу
08:50
5
Прогноз Бубнова на матч «Спартак» – ЦСКА
08:44
18
Зубко – о гегемонии «Зенита»: «Чемпионства «Спартака» в 1990-е тоже кому-то не нравились»
08:14
4
Рабинер ответил Быстрову, который пожаловался, что «Спартак» не делится с ним билетами на матчи
08:06
10
Червиченко назвал «сказками» разговоры о возможном чемпионстве «Спартака»
08:01
2
Зделар заявил, что РПЛ – в топ-5 лиг Европы
07:55
2
Смородская – о дерби: «Я вообще не верю в «Спартак»
05:00
13
Чернов рассказал, какой подарок ему сделал Семак
04:30
2
Семин сделал прогноз на матч «Динамо» – «Зенит»
03:57
10
Глушаков назвал двух самых нелюбимых футболистов ЦСКА
03:42
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 