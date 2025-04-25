Стало известно, сможет ли Батраков сыграть с «Ростовом»

Агент полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова Владимир Кузьмичев рассказал, что игрок отправится вместе с командой на матч 26-го тура РПЛ с «Ростовом».

«Он вместе с командой направляется в Ростов, там врачи будут принимать решение. Есть вероятность, что он появится на поле. Тренировался он с небольшими ограничениями, динамика положительная.

Там все было не так страшно, так что поводов для беспокойства нет. Вопрос только в том: имеет ли смысл выпускать Алексея с самого начала? По идее, у него все хорошо», – сказал Кузьмичев.