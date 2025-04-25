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Стало известно, сможет ли Батраков сыграть с «Ростовом»

Сегодня, 15:02

Агент полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова Владимир Кузьмичев рассказал, что игрок отправится вместе с командой на матч 26-го тура РПЛ с «Ростовом».

«Он вместе с командой направляется в Ростов, там врачи будут принимать решение. Есть вероятность, что он появится на поле. Тренировался он с небольшими ограничениями, динамика положительная.

Там все было не так страшно, так что поводов для беспокойства нет. Вопрос только в том: имеет ли смысл выпускать Алексея с самого начала? По идее, у него все хорошо», – сказал Кузьмичев.

  • Батраков был заменен из-за повреждения в матче 25-го тура РПЛ «Локомотив»«Пари НН» (3:0).
  • 19-летний хавбек провел в этом сезоне за клуб 32 встречи, забил 13 голов, сделал 10 передач.
  • Игра «Ростов» – «Локомотив» пройдет 26 апреля и начнется в 16:30 мск.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Локомотив Ростов Батраков Алексей
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