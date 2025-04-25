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Агент Головина прокомментировал информацию о возвращении игрока в РПЛ

Сегодня, 14:26

Агент полузащитника «Монако» Александра Головина Александр Клюев сказал, что футболист сейчас не собираетс возвращаться в Россию.

«Разговоры о желании Головина вернуться в Россию? Это полный бред и фейк. У Александра нет таких мыслей. Головин думает о том, чтобы помочь «Монако» в конце сезона попасть в Лигу чемпионов. Головин когда-то вернется в Россию, но точно не сейчас», – сказал Клюев.

  • По данным L'Equipe, Головин рассматривает вариант возвращения в Россию, сказал одноклубникам об усталости и желании поискать что-то другое.
  • В этом сезоне 28-летний хавбек провел за «Монако» 29 матчей, забил 3 гола, отдал 1 передачу.
  • Головин выступает за клуб с 2018 года, его контракт рассчитан до лета 2029-го.

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Источник: Sport24
Франция. Лига 1 Монако Головин Александр
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