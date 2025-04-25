Агент Головина прокомментировал информацию о возвращении игрока в РПЛ

Агент полузащитника «Монако» Александра Головина Александр Клюев сказал, что футболист сейчас не собираетс возвращаться в Россию.

«Разговоры о желании Головина вернуться в Россию? Это полный бред и фейк. У Александра нет таких мыслей. Головин думает о том, чтобы помочь «Монако» в конце сезона попасть в Лигу чемпионов. Головин когда-то вернется в Россию, но точно не сейчас», – сказал Клюев.