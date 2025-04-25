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Головин может вернуться в Россию

Сегодня, 13:53
2

Полузащитник «Монако» Александр Головин думает о возможности возвращения в Россию. По данным L'Équipe, он рассказал свои одноклубникам об определенной усталости, желании поискать что-то другое и, прежде всего, вернуться домой.

Причиной этому стала потеря статуса основного «Монако», а также ряд проблем со здоровьем, из-за которых он в общей сложности пропустил полтора месяца.

Близкие друзья игрока подтвердили, что российские клубы, и, в частности, «Зенит» готовы рассмотреть вариант с приглашением футболиста. Однако они считают, что Головин хочет остаться в «Монако».

«Алекс хочет играть в «Монако». Он любит этот клуб, он хочет стать чемпионом Франции с «Монако», играть в Лиге чемпионов. Он не думает об отъезде». «Зенит» и все ведущие клубы России следят за Алексом. Но сегодня он не думает об уходе, это неактуально», – рассказал источник.

В «Монако» также опровергли информацию об уходе: «Головин – важный игрок. На его сезон повлияли физические проблемы, но мы верим в него в настоящем и будущем, о чем свидетельствует продление его контракта».

  • 28-летний Головин провел в этом сезоне 29 матчей за «Монако», забил 3 гола, отдал 1 передачу.
  • Он выступает за клуб с лета 2018 года.
  • Его контракт с «Монако» рассчитан до середины 2029 года.
  • Transfermarkt оценивает стоимость Головина в 25 миллионов евро.

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Источник: Foot Mercato
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Монако Зенит Головин Александр
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