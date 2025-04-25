Во время матча в Красноярском крае умер футбольный судья

Судья встречи между ачинским «Металлургом» и командой Центра игровых видов спорта Ачинска 45-летний Артур Иксанов внезапно потерял сознание во время игры. Матч остановили, вызвали скорую, но мужчина скончался в реанимобиле.

«С глубоким сожалением сообщаем о кончине нашего друга и замечательного человека, Иксанова Артура Равильевича. Он оставил яркий след в мире футбола как футболист и судья, его страсть к игре и преданность делу вдохновляли многих.

Артур был не только выдающимся спортсменом, но и любящим отцом и мужем. Его светлая память навсегда останется в наших сердцах», – говорится в сообщении на странице ФК «Металлург» Ачинск в VK.

Город Ачинск находится примерно в 160 км от Красноярска, его население составляет около 100 тысяч человек.