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Во время матча в Красноярском крае умер футбольный судья

Сегодня, 11:58
1

Судья встречи между ачинским «Металлургом» и командой Центра игровых видов спорта Ачинска 45-летний Артур Иксанов внезапно потерял сознание во время игры. Матч остановили, вызвали скорую, но мужчина скончался в реанимобиле.

«С глубоким сожалением сообщаем о кончине нашего друга и замечательного человека, Иксанова Артура Равильевича. Он оставил яркий след в мире футбола как футболист и судья, его страсть к игре и преданность делу вдохновляли многих.

Артур был не только выдающимся спортсменом, но и любящим отцом и мужем. Его светлая память навсегда останется в наших сердцах», – говорится в сообщении на странице ФК «Металлург» Ачинск в VK.

Город Ачинск находится примерно в 160 км от Красноярска, его население составляет около 100 тысяч человек.

Источник: «Город А»
Россия
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Комментарии (1)
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k611
1745572242
Молодой ещё. Жаль человека.
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