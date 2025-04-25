Кержаков назвал единственного молодого россиянина, который мог бы уехать в Европу

Бывший форвард сборной России Александр Кержаков выделил лучшего молодого россиянина из РПЛ.

– Кого из молодых россиян сейчас можете выделить? Кто бы из них мог уехать в Европу?

– Из молодежи я бы выделил Алексея Батракова, который очень ярко заявил о себе в нынешнем сезоне. На счет его отъезда в Европу – на мой взгляд, пока рано об этом говорить, так как для «футбольного взросления» нужно провести несколько сезонов на том же высоком уровне в Премьер-лиге.