Кержаков назвал единственного молодого россиянина, который мог бы уехать в Европу

Бывший форвард сборной России Александр Кержаков выделил лучшего молодого россиянина из РПЛ.
– Кого из молодых россиян сейчас можете выделить? Кто бы из них мог уехать в Европу?
– Из молодежи я бы выделил Алексея Батракова, который очень ярко заявил о себе в нынешнем сезоне. На счет его отъезда в Европу – на мой взгляд, пока рано об этом говорить, так как для «футбольного взросления» нужно провести несколько сезонов на том же высоком уровне в Премьер-лиге.
- 19-летний Батраков стоит 9 миллионов евро.
- В сезоне РПЛ у Алексея 24 матча, 12 голов, 7 ассистов.
- В 4 матчах за сборную России у Батракова 2 гола.
Источник: «Российская газета»