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Кержаков назвал единственного молодого россиянина, который мог бы уехать в Европу

Сегодня, 08:50

Бывший форвард сборной России Александр Кержаков выделил лучшего молодого россиянина из РПЛ.

– Кого из молодых россиян сейчас можете выделить? Кто бы из них мог уехать в Европу?

– Из молодежи я бы выделил Алексея Батракова, который очень ярко заявил о себе в нынешнем сезоне. На счет его отъезда в Европу – на мой взгляд, пока рано об этом говорить, так как для «футбольного взросления» нужно провести несколько сезонов на том же высоком уровне в Премьер-лиге.

  • 19-летний Батраков стоит 9 миллионов евро.
  • В сезоне РПЛ у Алексея 24 матча, 12 голов, 7 ассистов.
  • В 4 матчах за сборную России у Батракова 2 гола.

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Источник: «Российская газета»
Россия. Премьер-лига Локомотив Батраков Алексей Кержаков Александр
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