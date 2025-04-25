Семин сделал прогноз на матч «Динамо» – «Зенит»

Юрий Семин поделился ожиданиями от матча «Динамо» – «Зенит». Команды встретятся в рамках 26-го тура РПЛ. Встреча пройдет 26 апреля, начало – в 14:00 мск.

«Такие матчи всегда имеют громадное значение, всегда проходят с большим интересом, будут полные трибуны. «Динамо» в последние годы хорошо играет против «Зенит», я думаю, что предстоящий матч не будет исключением. У «Динамо» есть шансы на более высокие места, но предугадать победителя сложно, очки нужны обеим командами. Но матч будет интересен для всех.

Последняя проверка для «Зенита» на чемпионство? Что это значит, ведь сейчас очень сложно лидерам даются игры с аутсайдерами, поэтому нельзя сказать, какие матчи даются сложнее. Но этот матч может приблизить «Динамо» к медалям. Обе команды хорошо играют в атаке, в первую очередь «Динамо», если бело-голубые уделит правильное внимание контратакам «Зенита» и хорошей игры в обороне, то сможет победить, будет иметь хорошие шансы на это», – сказал Семин.