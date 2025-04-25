Глушаков назвал самый позорный матч «Спартака» против ЦСКА

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков вспомнил самое обидное поражение от ЦСКА.

«Я навсегда запомнил самое обидное поражение от ЦСКА. Первое дерби на стадионе «Открытие Арена» в 2015 году, и нас хлопнули при полных домашних трибунах, в одну калитку загнали, и мы проиграли (0:4).

Такое позорище было, этот матч остался в памяти», – сказал Глушаков на ютуб-канале «О, футбол!».