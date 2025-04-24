Быстров объяснил, почему ненавидел играть против ЦСКА

Бывший спартаковец Владимир Быстров на ютуб-канале «О, футбол!» вспомнил свои матчи против ЦСКА.

«Мне нравилось, что полстадиона – конский вираж, полстадиона – мясной, они заряжают, и можно было 90 минут бегать на одних песенках. Я ненавидел такие матчи, по антуражу любил, но ненавидел из-за Юрия Жиркова. За ним постоянно приходилось бегать в штрафную.

Любой другой матч – всe равно, а тут Жирков с двумя или тремя сердцами. Представляете, как мне тяжело было, учитывая, что он до 45 играл? В любом другом матче я мог в себя поверить», – сказал Быстров.