Реакция Червиченко на переименование стадиона «Краснодара»

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко высказался о переименовании стадиона «Краснодара».
- С мая стадион будет называться «Ozon Арена».
- Болельщики негативно восприняли переименование.
- «Краснодар» – лидер РПЛ.
«Нормально отношусь. Дали денег.
Для меня загадка, как можно продавать название стадиона. Те, кто это исполняет, – просто браво, можно поаплодировать.
Мне хоть «Ясной жопой» стадион назови – он все равно будет стадион «Краснодара», «Спартака». Каких-то лохов отпетрушили на деньги – браво, только похлопать можно», – сказал Червиченко на бусти-аккаунте Сергея Егорова.
Источник: «Бомбардир»