Реакция Червиченко на переименование стадиона «Краснодара»

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко высказался о переименовании стадиона «Краснодара».

С мая стадион будет называться «Ozon Арена».

Болельщики негативно восприняли переименование.

«Краснодар» – лидер РПЛ.

«Нормально отношусь. Дали денег.

Для меня загадка, как можно продавать название стадиона. Те, кто это исполняет, – просто браво, можно поаплодировать.

Мне хоть «Ясной жопой» стадион назови – он все равно будет стадион «Краснодара», «Спартака». Каких-то лохов отпетрушили на деньги – браво, только похлопать можно», – сказал Червиченко на бусти-аккаунте Сергея Егорова.