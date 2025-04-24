Раскрыта позиция Осинькина по своему будущему в «Крыльях»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин не против продлить контракт с клубом. Он истекает летом.
«Осинькин, несмотря ни на что и вопреки всему, не против продлить контракт с самарским клубом, истекающий грядущим летом
Кроме того, и, наверное, самое главное в нынешней ситуации, Игорь Витальевич готов пойти на уступки с финансовой точки зрения – как минимум, снизить фиксированную часть зарплаты (оклад). Сейчас она составляет порядка 6-7 миллионов рублей в месяц
Теперь всe, естественно, будет зависеть от результатов команды, сохранения прописки в РПЛ и действий руководства клуба. Если область будет заинтересована в дальнейшем и долгосрочном сотрудничестве с главным тренером, устроить это будет несложно
Своe желание продолжить работу в Самаре Осинькин пока не озвучивает и вряд ли озвучит до завершения матча с «Факелом» в 30-м туре РПЛ. Важно сказать: такое желание существовало даже после 4:0 в Махачкале», – написал источник.
- «Крылья» еще не обезопасили себя от вылета.
- Осинькин в команде с 2020 года.
- В 2021 году тренер вернул «Крылья» в РПЛ, а также довел команду до кубкового финала.