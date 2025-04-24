Реакция Рабинера на крестный ход вокруг стадиона «Динамо»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер отреагировал на планы провести крестный ход вокруг стадиона «Динамо».

«Насчет крестного хода вокруг стадиона «Динамо» с целью снять «проклятие жены Севидова» скажу лишь то, что придумщики этой идеи не туда смотрят. Лучше бы они совместно с ФК и/или ЦС «Динамо» посодействовали изданию книги об Александре Севидове болельщика «Динамо» Михаила Щеглова, автора вышедших книг о Константине Бескове, Гаврииле Качалине, Всеволоде Боброве, Виталии Давыдове, Валерии Васильеве и других. Она давно написана, но продюсерский центр «Динамо», ранее издавший часть перечисленных книг и многие другие, насколько мне известно, заявил, что на издание книги о Севидове нет денег.

О Севидове – человеке, во главе с которым «Динамо» весной 1976-го в последний на сегодня раз в своей истории становилось чемпионом! И дважды выигрывало Кубок, в том числе в предпоследний раз – позже был только с Бесковым в 95-м. Цена вопроса, как я слышал, – около полутора миллионов рублей. Но уже более двух лет вопрос не сдвигается с мертвой точки.

Может, публикации этой книги при содействии «Динамо» (будь то футбольный клуб или общество) и не хватило для динамовской кармы в прошлом сезоне, чтобы не проиграть «Краснодару» в последнем туре и стать, наконец, чемпионами? И крестный ход тут совсем ни при чем?» – написал Рабинер.