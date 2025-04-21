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  • Патриархия благословила крестный ход вокруг стадиона «Динамо» перед матчем с «Зенитом»

Патриархия благословила крестный ход вокруг стадиона «Динамо» перед матчем с «Зенитом»

Сегодня, 15:37
5

Создатель Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ), фанат «Динамо» Александр Шпрыгин рассказал о подготовке крестного хода вокруг «ВТБ Арены».

«Планировали провести ход в сентябре прошлого года, но случился перенос. Сейчас мы согласовали с Патриархией, получили благословение. Мы хотели провести на этой неделе. Общались с представителями церкви – нам сказали, что эта неделя хорошая, праздничная.

Общаемся с руководством стадиона, обсуждаем технические моменты – пока никаких препятствий не возникает. Есть православная традиция – освящать дома, помещения. Для десятков тысяч динамовских болельщиков стадион является домом. Решаем, когда сможем провести. Важно, чтобы стадион был свободен от каких-то мероприятий в этот день – чтобы не было футбольного или хоккейного матчей. Как только все согласуем, я опубликую четкую информацию у себя в телеграм-канале.

Это инициатива болельщиков «Динамо». Стадион и клуб поддерживают эту идею. Данное мероприятие не подразумевает арендную плату для стадиона, в этом нет коммерческого момента. Мы давно бы уже сами организовали и прошли, но не можем в силу устройства системы стадиона. Есть определенные зоны доступа, есть досмотр. Без содействия администрации стадиона эта инициатива невозможна. Есть одобрение и структур «Динамо» и благословление церкви», – сказал Шпрыгин.

  • 26 апреля «Динамо» примет «Зенит» в 26-м туре РПЛ.
  • «Динамо» в этом сезоне занимает 5-е место в РПЛ после 25 туров.
  • Отставание от лидирующего «Краснодара» – 9 очков.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Зенит
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Комментарии (5)
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NewLife
1745239762
*издец бамжам))))))
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темирхан
1745241062
не поможет!
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DMитрий
1745241562
Судьи плохо помогают надо ещё попов вписать.
Ответить
fakeid
1745242905
думал, только в тарасятнике могут так упороться.
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FWSPM
1745243127
ждем кары небесной на позорный газпрем?
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