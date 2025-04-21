Патриархия благословила крестный ход вокруг стадиона «Динамо» перед матчем с «Зенитом»

Создатель Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ), фанат «Динамо» Александр Шпрыгин рассказал о подготовке крестного хода вокруг «ВТБ Арены».

«Планировали провести ход в сентябре прошлого года, но случился перенос. Сейчас мы согласовали с Патриархией, получили благословение. Мы хотели провести на этой неделе. Общались с представителями церкви – нам сказали, что эта неделя хорошая, праздничная.

Общаемся с руководством стадиона, обсуждаем технические моменты – пока никаких препятствий не возникает. Есть православная традиция – освящать дома, помещения. Для десятков тысяч динамовских болельщиков стадион является домом. Решаем, когда сможем провести. Важно, чтобы стадион был свободен от каких-то мероприятий в этот день – чтобы не было футбольного или хоккейного матчей. Как только все согласуем, я опубликую четкую информацию у себя в телеграм-канале.

Это инициатива болельщиков «Динамо». Стадион и клуб поддерживают эту идею. Данное мероприятие не подразумевает арендную плату для стадиона, в этом нет коммерческого момента. Мы давно бы уже сами организовали и прошли, но не можем в силу устройства системы стадиона. Есть определенные зоны доступа, есть досмотр. Без содействия администрации стадиона эта инициатива невозможна. Есть одобрение и структур «Динамо» и благословление церкви», – сказал Шпрыгин.