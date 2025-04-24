Винисиус хочет зарабатывать в «Реале» на уровне Роналду

Винисиус Жуниор озвучил «Реалу» свои требования по зарплате.
Бразильский вингер хочет стать одним из самых высокооплачиваемых игроков в истории клуба.
Сейчас Винисиус зарабатывает 17 миллионов евро в год с учетом бонусов. «Реал» предложил ему базовый оклад в размере 15-20 миллионов + различные надбавки.
24-летний футболист отказался, заявив, что рассчитывает на новый контракт на уровне Криштиану Роналду.
Известно, что португальцу в «Реале» платили около 30 миллионов евро за сезон, включая бонусы.
- Винисиус в команде с 2018 года.
- Он забил 105 голов и сделал 82 ассиста в 312 матчах.
- Рыночная стоимость нападающего – 200 миллионов евро.
- В Саудовской Аравии ему обещают 1 миллиард евро за 5 лет.
Источник: Goal