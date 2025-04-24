Винисиус хочет зарабатывать в «Реале» на уровне Роналду

Винисиус Жуниор озвучил «Реалу» свои требования по зарплате.

Бразильский вингер хочет стать одним из самых высокооплачиваемых игроков в истории клуба.

Сейчас Винисиус зарабатывает 17 миллионов евро в год с учетом бонусов. «Реал» предложил ему базовый оклад в размере 15-20 миллионов + различные надбавки.

24-летний футболист отказался, заявив, что рассчитывает на новый контракт на уровне Криштиану Роналду.

Известно, что португальцу в «Реале» платили около 30 миллионов евро за сезон, включая бонусы.