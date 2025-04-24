Радимов сказал, что не был фанатом Булановой, а боготворил другую певицу

Владислав Радимов признался, что ему не нравилось творчество бывшей жены Татьяны Булановой.
– Я никогда не был фанатом Булановой. Вот честно, никогда не любил ее песни.
Зато обожал и боготворил Овсиенко и группу «Мираж».
– Прямо какой-то буллинг в адрес Тани Булановой...
– Какая разница, мы все равно не общаемся. В любом случае, она знала об этом.
Я просто катастрофически разочаровался, когда узнал, что все эти песни на самом деле пела не Овсиенко, а Суханкина.
- Радимов состоял в браке с Булановой с 2005 по 2016 год.
- У них есть общий сын Никита.
Источник: «РБ Спорт»