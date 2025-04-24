Радимов сказал, что не был фанатом Булановой, а боготворил другую певицу

Владислав Радимов признался, что ему не нравилось творчество бывшей жены Татьяны Булановой.

– Я никогда не был фанатом Булановой. Вот честно, никогда не любил ее песни.

Зато обожал и боготворил Овсиенко и группу «Мираж».

– Прямо какой-то буллинг в адрес Тани Булановой...

– Какая разница, мы все равно не общаемся. В любом случае, она знала об этом.

Я просто катастрофически разочаровался, когда узнал, что все эти песни на самом деле пела не Овсиенко, а Суханкина.