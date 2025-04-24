Адвокат раскрыл реакцию Сафонова на решение суда по встречам с дочерью

Адвокат Андрей Крючков, представляющий интересы вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова, высказался о решении суда.

Футболист добивался права на общение с дочерью.

Майя родилась в июне 2021 года. Бывшая жена не дает девочке видеться с отцом.

Иск Сафонова удовлетворен частично. Ему разрешили проводить с ребенком два дня в году – Новый год и ее день рождения. Остальные встречи могут длиться не больше двух часов в присутствии экс-супруги.

«Действительно, вынесено решение по порядку определения общения Матвея со своей дочкой. В этом решении установлен порядок общения, который мы просили. С учетом того, что Матвей сейчас постоянно проживает во Франции и пока неизвестно, когда вернется в Россию.

Поэтому мы просили общение по видеосвязи, а также по приезду его в Россию несколько раз в году. В принципе, решение нас устраивает, потому что при рассмотрении дела мы сделали оговорку: если будут существенно изменены условия, в том числе если Матвей постоянно переедет в Россию, либо произойдет какая‑то иная семейная ситуация, мы сможем пересмотреть порядок общения с дочкой и, соответственно, будет все сделано так, как хочет Матвей. Потому что общаться все равно надо.

Со стороны Анастасии мы видим просто… нежелание, чтобы дочка виделась с отцом. И вся ее показуха, мол, Матвей, вот твоя дочь, иди общайся – это все делается на публику и сделано лишь после того, как мы обратились в соответствующие суды.

Сейчас у нас есть судебный акт, который будет регламентировать порядок общения. Таким образом, решение суда нас устраивает, обжаловать мы его не собираемся«, – заявил адвокат.