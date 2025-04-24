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Суд вынес решение по встречам Сафонова с дочерью

Сегодня, 16:45
2

Суд рассмотрел обращение вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова, который добивается права на общение с дочерью.

Майя родилась в июне 2021 года. Экс-жена футболиста Анастасия не дает девочке видеться с отцом.

Иск Сафонова удовлетворен частично. Матвей просил признать за ним право встречаться с дочкой в выходные и праздничные дни, а также увозить ее за границу.

«Теперь Сафонов может созваниваться с дочкой по телефону по субботам два раза в месяц с 10:00 до 12:00. А также видеться с дочкой лишь с 10:00 до 11:00 также два раза в месяц по воскресеньям. Пока Матвея нет в России, он может созваниваться с ней по видеосвязи.

Провести день с дочкой Матвей сможет на еe день рождения – 18 июня и на Новый год – 31 декабря.

Также суд разрешил Сафонову встретиться с дочкой на его день рождения 25 февраля на два часа с 09:00 по 11:00, но только в присутствии его бывшей супруги Анастасии«, – сообщил источник.

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Источник: Sport Baza
Франция. Лига 1 ПСЖ Сафонов Матвей
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Комментарии (2)
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TOMSON
1745504085
Вот вам и правосудие
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Roma56
1745504676
Анастасию эту мразоту на завод отправить на перевоспитание
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