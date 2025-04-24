Глушаков заподозрил «Спартак» в отсутствии дисциплины

Экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков высказался о неразберихе с исполнителями пенальти в московской команде.

Спартаковцы не реализовали 2 из 3 последних 11-метровых.

В проигранном матче с «Динамо Мх» Хесус Медина не забил с пенальти, отобрав мяч у Эсекьеля Барко.

В победной игре с «Акроном» Барко не реализовал первый пенальти, зато забил второй.

«Мы же все видели момент, как [помощник главного тренера] Сакич в матче с «Акроном» кричит, чтобы пенальти шел бить Угальде. Но бьет Барко.

Думаю, что здесь есть либо недопонимание, либо отсутствует дисциплина. Этот небольшой хаос приводит к соответствующим результатам.

Видимо, тренерский штаб упускает этот момент. А что бы было, если бы Барко не забил?» – заявил Глушаков.