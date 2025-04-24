Раскрыты премиальные игроков «Спартака» в чемпионский сезон-2016/17

Агент, блогер Тимур Гурцкая раскрыл премиальные футболистов «Спартака» в последний чемпионский сезон-2016/17.

«Все премиальные за матчи были умножены на три по итогу. Грубо говоря, игроки могли получить от 400 до 450 тысяч евро.

То есть (без умножения) они получили по 120 по 150 тысяч за матч, и потом, когда стали чемпионами, премки еще утроились. Это отличная премия. Футболист мог купить недвижимость премиум-класса», – сказал Гурцкая.