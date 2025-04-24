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  • Раскрыты премиальные игроков «Спартака» в чемпионский сезон-2016/17

Раскрыты премиальные игроков «Спартака» в чемпионский сезон-2016/17

Сегодня, 12:47
7

Агент, блогер Тимур Гурцкая раскрыл премиальные футболистов «Спартака» в последний чемпионский сезон-2016/17.

«Все премиальные за матчи были умножены на три по итогу. Грубо говоря, игроки могли получить от 400 до 450 тысяч евро.

То есть (без умножения) они получили по 120 по 150 тысяч за матч, и потом, когда стали чемпионами, премки еще утроились. Это отличная премия. Футболист мог купить недвижимость премиум-класса», – сказал Гурцкая.

  • «Спартак» в том сезоне тренировал Массимо Каррера.
  • Гурцкая в том сезоне осуществлял трансферы в «Спартак».
  • Сейчас «Спартак» отстает от 1-го места РПЛ на 5 очков.

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Источник: телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Спартак Гурцкая Тимур
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Комментарии (8)
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ivany4
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Вот уж точно - соврет не дорого возьмет.)) А пипл продолжает хавать!! Без напряга, ловим дурачка за язык. 120 тыр за матч = 120 тыр Х на 30 матчей = 3 600 000. Потом утроились, Х 3 = 10 800 000. Переводим в евро, курс в июне 2017г - 64.84, и получаем = 166 563.85 евро на 1 игрока. Посчитать сколько на команду и тренерский штаб посчитает мост.)) Тогда не понятно, как мог "разгореться скандал", из-за того что ЛАФ "наградил" ГТ - 100 тыс долларами??))
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