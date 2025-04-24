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Гурцкая – о Семаке: «Слабый тренер»

Сегодня, 11:39
4

Агент, блогер Тимур Гурцкая усомнился в тренерском мастерстве Сергея Семака из «Зенита».

«В матче с «Химками» (1:0) я увидел, что тренер слабый. Но психологом, скорее всего, за эти годы он стал неплохим. И скорее всего, психологически он команду контролирует. И с этими звездами, как высказал, Андрей Сергеевич, Коля Писарев, надо еще найти общий язык.

Но это не тренерство. Это не фишки расставлять, не схемы. Это найти к игрокам общий подход и, типа, они сами все сделают. В матче с «Краснодаром» так и получилось. В матче с «Химками» должны были побеждать 5:0, а в конце еле-еле выиграли, еще могли и потерять два очка и закончить гонку. Говорят, что у них проще календарь…

Но, конечно, если будет выходить Алексей Борисович Миллер и стимулировать двойными-тройными, для этого тоже тренер не нужен, нужно, чтобы вовремя платили деньги. А игроки сами все сделают. Но если будет идти так, как идет, возможно, в последних пяти матчах они легко могут потерять очки», – сказал Гурцкая.

  • Ближайший соперник «Зенита» – «Динамо» (26 апреля).
  • Семак привел «Зенит» к 6 чемпионствам подряд.
  • «Зенит» отстает от 1-го места РПЛ на 2 очка.

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Источник: телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей Гурцкая Тимур
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Комментарии (4)
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Номэд
1745484481
Открытие сделал. Давно известно, что сельдерей физрук. Да и вообще, бзденит - позор российского футбола!
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Бомжары
1745486388
симак не тренер, симак физрук.
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Интерес
1745486511
Конечно-слабый,"за него всё делает Миллер".За Слуцкого "всё делал Гинер",и т.д. Но через тридцать лет живущие будут читать историю ,где эти имена будут в топе.А в разделе "сноски",мелким шрифтом внизу,что их современник,некто Гурцкая(то ли лошадь,то ли бык,то ли баба,толь мужик)делал(-А,-О,-Л) своё имя и деньги на поливание их помоями.Вот и всё.
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