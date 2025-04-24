Глебов объяснил свой переход из «Ростова» в «Динамо»: «В глубине души было обидно»

Данил Глебов прокомментировал свой переход из «Ростова» в «Динамо».

Трансфер полузащитника произошел 20 февраля.

Глебов провел в ростовском клубе 6 лет и был капитаном команды.

«Ростов» и «Динамо» – две разные команды, чего их сравнивать, в «Ростове» было одно, здесь другое.

Адаптация прошла хорошо, рабочая атмосфера, готовимся к следующей игре. Будем бороться за поставленные задачи. Трудностей не было, понятно, что глобально тяжелый переход, в «Ростове» долго был, полюбил город, команду, все знакомо и понятно было. Понятно, что где-то в глубине души и обидно было, но это большой шаг вперед для меня, больше возможностей», – сказал Глебов.