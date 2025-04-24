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Головин назвал единственную команду, способную остановить «ПСЖ»

Сегодня, 01:02

Полузащитник «Монако» Александр Головин высоко оценил силу «ПСЖ».

– Ты говорил, что твоя главная мотивация – выиграть титул с «Монако». И перед этим сезоном тебе казалось, что сейчас лучший шанс. Однако снова не получилось. Тебя это не угнетает?

– Надо играть лучше. Но стоит отдать должное «ПСЖ». Это самый сильный «ПСЖ» за все время, что здесь играю. Они сильнее, чем с Мбаппе, Неймаром, Месси. Как команда – точно круче.

Ты же видел, как они с «Ливерпулем» играли дома? Как будто с детьми.

С «Астон Виллой» тоже без шансов укатали в первом матче. Команды разного класса, хотя все кричат, что в АПЛ сумасшедший уровень. А тут у них 26% владения.

Я даже не знаю, кто с этим «ПСЖ» сможет потягаться. Мне кажется, только «Арсенал».

– «Арсенал»? Не «Барселона»?

– Именно «Арсенал». Когда мы играли с «Арсеналом» в Лиге чемпионов, до нас они играли с «ПСЖ». И мы смотрели очень подробно тот матч, лондонцы их полностью переиграли.

Но нам в любом случае надо бороться за чемпионство. Да, в этом сезоне не получилось, однако руки не надо опускать.

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Источник: «Чемпионат»
Лига чемпионов Франция. Лига 1 Монако ПСЖ Головин Александр
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