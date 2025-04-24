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  • Два игрока «Реала» травмировались перед Эль Класико в финале Кубка Испании

Два игрока «Реала» травмировались перед Эль Класико в финале Кубка Испании

Сегодня, 00:57

У «Реала» возникли дополнительные кадровые проблемы по итогам матча 33-го тура Примеры против «Хетафе» (1:0).

Из-за повреждений игру не смогли закончить защитник Давид Алаба и хавбек Эдуардо Камавинга.

«У них мышечные проблемы. Им будет сложно восстановиться к субботней игре», – сказал главный тренер «Реала» Анчелотти на пресс-конференции.

  • В субботу в 23:00 мск состоится финал Кубка Испании.
  • Соперником «Реала» будет «Барселона». Эль Класико пройдет в Севилье на стадионе «Ла Картуха».

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Источник: El Chiringuito TV
Испания. Примера Испания. Кубок Реал Алаба Давид Камавинга Эдуардо
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