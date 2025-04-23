Головин составил символическую сборную из тех, с кем вместе играл

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин составил символическую сборную.
В нее вошли как бывшие, так и действующие партнеры по команде 28-летнего Головина.
– В конце хочу попросить тебя составить символическую сборную из всех партнeров, с кем ты когда-либо играл.
– Ох, ну это тяжело. Придeтся кого-то обижать. Сложно. В воротах точно Акинфеев. Слева в защите – Жирков. Справа – Вандерсон из «Монако». Центральные…
– Игнашевич, Березуцкий?
– Я бы поставил нынешнюю пару из «Монако» – Синго и Керера. Так, дальше опорная зона.
– Можешь себя поставить.
– Себя не буду. Я буду помощником тренера (смеeтся). Фабрегас – точно, Дзага. Будем играть 4-3-3.
– Значит, дальше Вернблум, чтобы выжигать.
– Не, мы с мячом будем играть, без выжигания. Поэтому третьим в центре поставлю Ширу [Широкова]. Нападающий – Фалькао, справа – Желсон Мартинш, а слева – Бен-Сегир.
– А тренер?
– Слуцкий!