Головин составил символическую сборную из тех, с кем вместе играл

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин составил символическую сборную.

В нее вошли как бывшие, так и действующие партнеры по команде 28-летнего Головина.

– В конце хочу попросить тебя составить символическую сборную из всех партнeров, с кем ты когда-либо играл.

– Ох, ну это тяжело. Придeтся кого-то обижать. Сложно. В воротах точно Акинфеев. Слева в защите – Жирков. Справа – Вандерсон из «Монако». Центральные…

– Игнашевич, Березуцкий?

– Я бы поставил нынешнюю пару из «Монако» – Синго и Керера. Так, дальше опорная зона.

– Можешь себя поставить.

– Себя не буду. Я буду помощником тренера (смеeтся). Фабрегас – точно, Дзага. Будем играть 4-3-3.

– Значит, дальше Вернблум, чтобы выжигать.

– Не, мы с мячом будем играть, без выжигания. Поэтому третьим в центре поставлю Ширу [Широкова]. Нападающий – Фалькао, справа – Желсон Мартинш, а слева – Бен-Сегир.

– А тренер?

– Слуцкий!