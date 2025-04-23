Головин раскрыл мечту, связанную с Россией

Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал, чем мечтает заняться после завершения карьеры.

– Ты говорил, что тебе грустно видеть, как футбольное поле в Калтане, появившееся за счeт средств с твоих солидарных выплат, становится хуже с каждым годом. Эту проблему не решить?

– Мне кажется – нет. Не решить. Там всe очень запущено. Кому следить? Людей нет, денег нет. Администрации нашего города это не особо интересно.

Сожгут это поле, не сожгут – всем без разницы. Если стелить новое, то и оно через какое-то время в негодность придeт.

Мне грустно такое видеть. По всей Сибири в плане футбола происходит беспредел. На него всем всe равно.

– Ты сам пытался повлиять на это?

– Сложно сказать, возможно ли это. Мне с детства хотелось, чтобы в Сибири была классная футбольная команда. Когда был мелкий и учился в Ленинск-Кузнецком училище, Новокузнецк играл в ФНЛ.

Они шли на шестом, седьмом месте. Я очень сильно за них болел! Мне так хотелось, чтобы они в РПЛ поднялись. С того момента и по сей день мне хочется, чтобы в Сибири появилась команда уровня РПЛ.

– Не думал создать, купить клуб, помочь?

– Да, думал. Можно сказать, моя мечта – создать клуб в Сибири. Не знаю, зачем мне это, но хочется.