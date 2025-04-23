Семин высказался о перспективах «Спартака»

Юрий Семин констатировал прогресс «Спартака» в этом сезоне.
«Происходящее в «Спартаке» естественно, потому что были большие изменения: новый тренер, тренировочный процесс и много новых игроков.
У них множество своих плюсов и было достаточно интересных матчей. Болельщики стали ходить в большем количестве, потому что на «Спартак» стало интересно смотреть.
Я позитивно оцениваю сегодняшний «Спартак». Они не сдаются и имеют характер, как при Романцеве. Думаю, «Спартак» в начале своего пути», – сказал Семин.
- «Спартак» идет на 3-м месте в РПЛ с 50 очками в 25 турах.
- «Зенит» занимает 2-ю строчку с 53 баллами.
- Лидирует в чемпионате «Краснодар» (55).
Источник: «РБ Спорт»