Семин высказался о перспективах «Спартака»

Юрий Семин констатировал прогресс «Спартака» в этом сезоне.

«Происходящее в «Спартаке» естественно, потому что были большие изменения: новый тренер, тренировочный процесс и много новых игроков.

У них множество своих плюсов и было достаточно интересных матчей. Болельщики стали ходить в большем количестве, потому что на «Спартак» стало интересно смотреть.

Я позитивно оцениваю сегодняшний «Спартак». Они не сдаются и имеют характер, как при Романцеве. Думаю, «Спартак» в начале своего пути», – сказал Семин.