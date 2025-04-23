Головин дал совет Захаряну

Полузащитник «Монако» Александр Головин высказался о травмах Арсена Захаряна.
- В этом сезоне из-за проблем со здоровьем хавбек «Сосьедада» поучаствовал только в 4 матчах, оформив в них 1+1.
- В марте у него случился рецидив повреждения четырехглавой мышцы бедра.
- Захарян восстановится к началу подготовки к следующему сезону.
– Кстати, какой совет дашь Захаряну? У него сейчас рецидив.
– Да, я читал.
– Ты тоже проходил через большое количество травм.
– Да я частенько прохожу (улыбается). Мы списывались, много общались в сборной. Он умный парень, думаю, всe понимает.
Травма – такое бывает, с этим ничего не сделать, если она уже случилась. Заха много тренируется, он рассказывал, что у него много индивидуальных занятий.
Нет смысла много думать о травме и переживать – это не пойдeт на пользу. С его способностями – всe получится.
Думаю, клуб в него верит. У них политика такая, что они привыкли давать время.
Источник: «Чемпионат»