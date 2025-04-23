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Флик не подписал новый контракт с «Барселоной»

Сегодня, 17:40

Стали известны подробности переговоров между «Барселоной» и Хансом-Дитером Фликом о продолжении сотрудничества.

Стороны практически договорились о продлении контракта до 2027 года, но документы пока не подписаны.

Этот процесс сознательно отложили на лето, чтобы не отвлекать команду от борьбы за требл.

  • Флик возглавил «Барсу» прошлым летом.
  • Под его руководством каталонцы лидируют в Примере с 4-очковым отрывом (по потерянным), а также дошли до финала Кубка Испании (соперник – «Реал») и полуфинала Лиги чемпионов (соперник – «Интер»).

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Источник: твиттер журналиста Флориана Плеттенберга
Испания. Примера Барселона Флик Ханс-Дитер
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