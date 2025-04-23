Флик не подписал новый контракт с «Барселоной»

Стали известны подробности переговоров между «Барселоной» и Хансом-Дитером Фликом о продолжении сотрудничества.

Стороны практически договорились о продлении контракта до 2027 года, но документы пока не подписаны.

Этот процесс сознательно отложили на лето, чтобы не отвлекать команду от борьбы за требл.