Флик не подписал новый контракт с «Барселоной»

Стали известны подробности переговоров между «Барселоной» и Хансом-Дитером Фликом о продолжении сотрудничества.
Стороны практически договорились о продлении контракта до 2027 года, но документы пока не подписаны.
Этот процесс сознательно отложили на лето, чтобы не отвлекать команду от борьбы за требл.
- Флик возглавил «Барсу» прошлым летом.
- Под его руководством каталонцы лидируют в Примере с 4-очковым отрывом (по потерянным), а также дошли до финала Кубка Испании (соперник – «Реал») и полуфинала Лиги чемпионов (соперник – «Интер»).
Источник: твиттер журналиста Флориана Плеттенберга