Головин ответил на вопрос о ежемесячных тратах в Монако: «Здесь дорогая жизнь»

Полузащитник «Монако» Александр Головин раскрыл, сколько денег уходит на жизнь в княжестве.
– Ты знал о тренде последних месяцев в российских спортивных СМИ, которые спрашивали всех российских игроков про то, сколько они тратят в месяц?
– Не-а. А что там?
– Латышонок вот сказал, что может прожить на 30 тысяч рублей в месяц.
– Ну это правда, наверное.
– Сколько тратит Александр Головин в месяц?
– Не знаю, но много. Здесь дорогая жизнь. Даже если брать без аренды квартиры, то будет большая сумма.
Те же рестораны здесь гораздо дороже, чем в Москве. А когда начинается «Формула», в ресторанах всe вырастает в три раза.
Недавно мы ходили в такой, поели без изысков, просто захотелось вкусно пообедать. Чек вышел на 500 евро. Для Москвы это многовато, наверное.
- 28-летний Головин проводит в «Монако» 7-й сезон.
- Его статистика: 232 матча, 34 гола, 40 ассистов.
- Игрок связан с монегасками контрактом до лета 2029 года.