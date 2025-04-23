Головин ответил на вопрос о ежемесячных тратах в Монако: «Здесь дорогая жизнь»

Полузащитник «Монако» Александр Головин раскрыл, сколько денег уходит на жизнь в княжестве.

– Ты знал о тренде последних месяцев в российских спортивных СМИ, которые спрашивали всех российских игроков про то, сколько они тратят в месяц?

– Не-а. А что там?

– Латышонок вот сказал, что может прожить на 30 тысяч рублей в месяц.

– Ну это правда, наверное.

– Сколько тратит Александр Головин в месяц?

– Не знаю, но много. Здесь дорогая жизнь. Даже если брать без аренды квартиры, то будет большая сумма.

Те же рестораны здесь гораздо дороже, чем в Москве. А когда начинается «Формула», в ресторанах всe вырастает в три раза.

Недавно мы ходили в такой, поели без изысков, просто захотелось вкусно пообедать. Чек вышел на 500 евро. Для Москвы это многовато, наверное.