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  • Головин ответил на вопрос о ежемесячных тратах в Монако: «Здесь дорогая жизнь»

Головин ответил на вопрос о ежемесячных тратах в Монако: «Здесь дорогая жизнь»

Сегодня, 17:28
1

Полузащитник «Монако» Александр Головин раскрыл, сколько денег уходит на жизнь в княжестве.

– Ты знал о тренде последних месяцев в российских спортивных СМИ, которые спрашивали всех российских игроков про то, сколько они тратят в месяц?

– Не-а. А что там?

– Латышонок вот сказал, что может прожить на 30 тысяч рублей в месяц.

– Ну это правда, наверное.

– Сколько тратит Александр Головин в месяц?

Не знаю, но много. Здесь дорогая жизнь. Даже если брать без аренды квартиры, то будет большая сумма.

Те же рестораны здесь гораздо дороже, чем в Москве. А когда начинается «Формула», в ресторанах всe вырастает в три раза.

Недавно мы ходили в такой, поели без изысков, просто захотелось вкусно пообедать. Чек вышел на 500 евро. Для Москвы это многовато, наверное.

  • 28-летний Головин проводит в «Монако» 7-й сезон.
  • Его статистика: 232 матча, 34 гола, 40 ассистов.
  • Игрок связан с монегасками контрактом до лета 2029 года.

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Источник: «Чемпионат»
Франция. Лига 1 Монако Головин Александр
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Комментарии (1)
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Октавиус
1745418659
Не знаю, что там с ценами в московских ресторанах, но для многих россиян 500 евро - это месячная зарплата))
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