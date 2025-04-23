Головин сказал, кто выиграет РПЛ в этом сезоне

Полузащитник «Монако» Александр Головин считает, что «Зенит» выиграет РПЛ в этом сезоне.

– Матчи РПЛ смотришь?

– Обзоры – постоянно. Сами матчи не получается. Мне сложно судить, кто в порядке по игре. Я бы хотел выразить симпатию тем командам, кто играет в пас, низом, в футбол. Знаю, что три команды претендуют на титул. Думаю, в конце концов «Зенит» снова выиграет чемпионат.