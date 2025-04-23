Чемпионка мира по художественной гимнастике из России назвала любимого футболиста

Двукратная чемпионка мира по художественной гимнастике Анжелика Стубайло рассказала о работе ведущей на «Матч ТВ». Она призналась, что самым сложным было учить фамилии футболистов.

«Футбол – это было самое сложное в работе на «Матч ТВ». Когда начался чемпионат мира-2022, все было построено на футболе. Десятки незнакомых, труднопроизносимых фамилий, терминология, названия команд, структура клубов, правила – все это в режиме нон-стоп, работала с четырех утра.

Мой любимый футболист, конечно же, Криштиану Роналду!» – сказала Стубайло.