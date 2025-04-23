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Чемпионка мира по художественной гимнастике из России назвала любимого футболиста

Сегодня, 13:09
2

Двукратная чемпионка мира по художественной гимнастике Анжелика Стубайло рассказала о работе ведущей на «Матч ТВ». Она призналась, что самым сложным было учить фамилии футболистов.

«Футбол – это было самое сложное в работе на «Матч ТВ». Когда начался чемпионат мира-2022, все было построено на футболе. Десятки незнакомых, труднопроизносимых фамилий, терминология, названия команд, структура клубов, правила – все это в режиме нон-стоп, работала с четырех утра.

Мой любимый футболист, конечно же, Криштиану Роналду!» – сказала Стубайло.

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Источник: «Газета.Ru»
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Наср Роналду Криштиану
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Комментарии (2)
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DOCTOR PENALTY
1745404461
...учить фамилии... ))""
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Дубина
1745405138
А Азмун любимый игрок Дзюбы)))
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