Генич назвал идиотами тех, кто хочет ухода Анчелотти из «Реала»

Комментатор Константин Генич оскорбил болельщиков, желающих увольнения Карло Анчелотти из «Реала».

«Если посмотреть, то три года работы главным тренером «Реала» – это, пожалуй, максимум. Находиться под таким колоссальнейшим давлением, где ничья с «Алавесом» приравнивается к позору испанского футбола. Всe время нужен результат: победа в Кубке Испании, в Лиге чемпионов, в чемпионате Испании.

У болельщиков память короткая. Те, кто пишет и требует сейчас отставки Анчелотти, просто идиоты. Анчелотти нельзя увольнять за результат, нельзя разбрасываться такими тренерами», – сказал Генич.