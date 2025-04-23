Генич назвал идиотами тех, кто хочет ухода Анчелотти из «Реала»

Комментатор Константин Генич оскорбил болельщиков, желающих увольнения Карло Анчелотти из «Реала».
«Если посмотреть, то три года работы главным тренером «Реала» – это, пожалуй, максимум. Находиться под таким колоссальнейшим давлением, где ничья с «Алавесом» приравнивается к позору испанского футбола. Всe время нужен результат: победа в Кубке Испании, в Лиге чемпионов, в чемпионате Испании.
У болельщиков память короткая. Те, кто пишет и требует сейчас отставки Анчелотти, просто идиоты. Анчелотти нельзя увольнять за результат, нельзя разбрасываться такими тренерами», – сказал Генич.
- Контракт Анчелотти с «Реалом» рассчитан до лета 2026 года.
- Тренера могут уволить в ближайшую субботу, если мадридцы проиграют «Барселоне» в финале Кубка Испании.
- На специалиста претендует сборная Бразилии.
Источник: «Лови Генича»