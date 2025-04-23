Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Генич назвал идиотами тех, кто хочет ухода Анчелотти из «Реала»

Генич назвал идиотами тех, кто хочет ухода Анчелотти из «Реала»

23 апреля 2025, 09:56
3

Комментатор Константин Генич оскорбил болельщиков, желающих увольнения Карло Анчелотти из «Реала».

«Если посмотреть, то три года работы главным тренером «Реала» – это, пожалуй, максимум. Находиться под таким колоссальнейшим давлением, где ничья с «Алавесом» приравнивается к позору испанского футбола. Всe время нужен результат: победа в Кубке Испании, в Лиге чемпионов, в чемпионате Испании.

У болельщиков память короткая. Те, кто пишет и требует сейчас отставки Анчелотти, просто идиоты. Анчелотти нельзя увольнять за результат, нельзя разбрасываться такими тренерами», – сказал Генич.

  • Контракт Анчелотти с «Реалом» рассчитан до лета 2026 года.
  • Тренера могут уволить в ближайшую субботу, если мадридцы проиграют «Барселоне» в финале Кубка Испании.
  • На специалиста претендует сборная Бразилии.

Еще по теме:
Генич определил, какой игрок нужен «Спартаку» 2
Генич оценил побег Олейникова из «Рубина» в ЦСКА 6
Генич назвал лучшего тренера старта РПЛ 3
Источник: «Лови Генича»
Испания. Примера Реал Анчелотти Карло Генич Константин
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
FFR
1745392268
Генич, сам ты идиот, и ни хрена не разбираешься в футболе.
Ответить
Garrincha58
1745399960
идиоты те кто подписал француза хотя и бесплатно он всю игру сломал
Ответить
Главные новости
ЭСК РФС обнаружила судейскую ошибку в пользу ЦСКА в матче с «Зенитом»
12:29
3
Вердикт ЭСК РФС по удалению Тюкавина в дерби «Динамо» – «Спартак»
11:59
2
Реакция Аршавина на агрессивное поведение Семака в матче «Зенит» – ЦСКА
11:50
ВидеоМбаппе отреагировал на мемы про диктатора
11:23
Бубнов – о новичке «Балтики»: «Он выживет в этом аду?»
11:10
1
Фанаты «Спартака» отказываются идти на матч с «Факелом»
10:57
8
Дембеле рассказал, как называют Хвичу в «ПСЖ»
10:10
Новая информация о памятнике Симоняну
09:56
Определены два величайших клуба в истории РПЛ
09:36
17
Назван лучший трансфер лета в РПЛ
08:58
1
Все новости
Все новости
Мбаппе: «Готов играть до 100 лет!»
10:43
Моуринью назвал игрока «Реала» деревом
Вчера, 19:15
1
Мбаппе отреагировал на критику своих действий без мяча
Вчера, 10:08
Агент Батракова назвал команду, в которой видит футболиста через три года
10 сентября
8
Губерниев ответил, кто должен выиграть «Золотой мяч» в этом году
10 сентября
Ямаль побил рекорд Мбаппе в Лиге чемпионов
10 сентября
1
Радимов – об игроке сборной России: «Ему нужно помочь»
10 сентября
3
Симеоне прокомментировал поражение «Атлетико» от «Ливерпуля»
10 сентября
Родри публично извинился перед «Валенсией» за свои слова о клубе
10 сентября
1
Мбаппе оценил свои шансы выиграть «Золотой мяч»
9 сентября
Стал известен новый капитан сборной Аргентины после ухода Месси
9 сентября
Фото«Черт возьми»: Беллингем оценил свой кошмарный промах в матче с «Интером»
9 сентября
1
Куртуа отказался играть за сборную Бельгии в Лиге наций
9 сентября
1
Топ-10 претендентов на «Золотой мяч» по версии The Athletic
9 сентября
Моуринью признал проблему с физической формой Винисиуса
9 сентября
1
Ямаль отреагировал на жалобы «Реала» на судей
9 сентября
Куртуа – восьмой вратарь со 100+ матчами в ЛЧ
8 сентября
Реакция Ямаля на мнение Дембеле о фаворитах на «Золотой мяч»
8 сентября
2
⚡️ Все 30 номинантов на «Золотой мяч» в 2026 году
8 сентября
10
Ротен обратился к Мбаппе: «Заткнись и продолжай работать»
8 сентября
1
Номинанты на приз лучшему молодому игроку года по версии France Football
8 сентября
Ямаль сделал заявление о получении «Золотого мяча»
8 сентября
6
⚡️ Сафонов номинирован на приз вратарю года по версии France Football
8 сентября
8
Мбаппе заявил, что должен получить «Золотой мяч»
8 сентября
1
Моуринью раскритиковал судей после первого поражения «Реала»
7 сентября
Флик высказался о разгроме «Валенсии»
7 сентября
Тренер «Сосьедада» прокомментировал ситуацию Захаряна
6 сентября
1
Примера. «Барселона» уничтожила «Валенсию» (5:0), у Ямаля дубль
6 сентября
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+