Анчелотти сделал заявление о своем будущем в «Реале»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти отреагировал на информацию об уходе из клуба.

«В футболе возможно все. Хотел бы я остаться на следующий сезон, чтобы взять реванш за этот? Не собираюсь ни у кого брать реванш.

Мне нравится эта работа, я хочу, чтобы она продолжалась как можно дольше. Я просто поблагодарю всех, если не останусь, вот и все», – сказал итальянский специалист.