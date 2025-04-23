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Анчелотти сделал заявление о своем будущем в «Реале»

Сегодня, 08:31

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти отреагировал на информацию об уходе из клуба.

«В футболе возможно все. Хотел бы я остаться на следующий сезон, чтобы взять реванш за этот? Не собираюсь ни у кого брать реванш.

Мне нравится эта работа, я хочу, чтобы она продолжалась как можно дольше. Я просто поблагодарю всех, если не останусь, вот и все», – сказал итальянский специалист.

  • Контракт Анчелотти с «Реалом» рассчитан до лета 2026 года.
  • Тренера могут уволить в ближайшую субботу, если мадридцы проиграют «Барселоне» в финале Кубка Испании.
  • На специалиста претендует сборная Бразилии.

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Источник: Marca
Испания. Примера Реал Анчелотти Карло
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