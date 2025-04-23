Анчелотти сделал заявление о своем будущем в «Реале»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти отреагировал на информацию об уходе из клуба.
«В футболе возможно все. Хотел бы я остаться на следующий сезон, чтобы взять реванш за этот? Не собираюсь ни у кого брать реванш.
Мне нравится эта работа, я хочу, чтобы она продолжалась как можно дольше. Я просто поблагодарю всех, если не останусь, вот и все», – сказал итальянский специалист.
- Контракт Анчелотти с «Реалом» рассчитан до лета 2026 года.
- Тренера могут уволить в ближайшую субботу, если мадридцы проиграют «Барселоне» в финале Кубка Испании.
- На специалиста претендует сборная Бразилии.
Источник: Marca