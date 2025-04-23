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Головин рассказал о ценах за аренду квартиры в Монако

Сегодня, 00:41

Полузащитник «Монако» Александр Головин раскрыл, сколько денег приходится тратить на аренду жилья в княжестве.

– Что тебя отдельно выделяет от остальных игроков «Монако»?

– Я не чувствую какого-то превосходства. Единственное, может, по бытовым вопросам со мной много советуются.

К нам вот пришeл новый форвард – Мика Бирет. Здесь и так были дорогие квартиры, а сейчас цены ещe выросли. И вот он ко мне обратился, говорит: «Я квартиру нашeл. Она действительно может стоить 40 тысяч евро в месяц?»

Я ответил, что да – он тогда очень удивился. Попросил меня показать ему свою – сделал – и Мика такой: «Блин, у тебя лучше и больше. Сколько стоит?» Ответил, что в два раза меньше, чем у него.

Потому что я в ней уже семь лет живу, а владелец цену не поднимает. Мика очень расстроился, ха-ха.

– Повезло тебе с арендодателем.

– Он живeт напротив меня: знает меня, на игры ходит. Видит, что я не тусовщик, который квартиру разносит.

А цены выросли очень сильно. Наверное, спрос выше стал.

Закария, который пришeл полтора года назад, тоже платит больше, чем я. Хотя у него квадратов меньше, пусть и квартира в самом центре.

  • 28-летний Головин проводит в «Монако» 7-й сезон.
  • Его статистика: 232 матча, 34 гола, 40 ассистов.
  • Игрок связан с монегасками контрактом до лета 2029 года.

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Источник: «Чемпионат»
Франция. Лига 1 Монако Головин Александр
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