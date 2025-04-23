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Головин раскрыл свой внутренний возраст

Сегодня, 00:17

Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал, на сколько лет себя чувствует.

– Тебе же скоро 30 лет.

– Вот именно, да (смеeтся). Время очень быстро бежит, меня это пугает.

Мы недавно разговаривали с Минамино, а ему в январе исполнилось 30 лет. И вот он говорит: «Мне уже 30, представляешь, меня только вчера в «Ливерпуль» взяли в 25 лет».

А мне вот 29 через полтора месяца. А иногда кажется, что до сих пор 21-летний пацан под фамилией Головин на поле бегает.

– Тебе внутри 21?

– Ну нет, ладно. Внутри 24 (смеeтся).

  • Головин проводит в «Монако» 7-й сезон.
  • Его статистика: 232 матча, 34 гола, 40 ассистов.
  • Игрок связан с монегасками контрактом до лета 2029 года.

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Источник: «Чемпионат»
Франция. Лига 1 Монако Головин Александр
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