Головин раскрыл свой внутренний возраст

Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал, на сколько лет себя чувствует.
– Тебе же скоро 30 лет.
– Вот именно, да (смеeтся). Время очень быстро бежит, меня это пугает.
Мы недавно разговаривали с Минамино, а ему в январе исполнилось 30 лет. И вот он говорит: «Мне уже 30, представляешь, меня только вчера в «Ливерпуль» взяли в 25 лет».
А мне вот 29 через полтора месяца. А иногда кажется, что до сих пор 21-летний пацан под фамилией Головин на поле бегает.
– Тебе внутри 21?
– Ну нет, ладно. Внутри 24 (смеeтся).
- Головин проводит в «Монако» 7-й сезон.
- Его статистика: 232 матча, 34 гола, 40 ассистов.
- Игрок связан с монегасками контрактом до лета 2029 года.
Источник: «Чемпионат»