Головин объяснил, почему его ни разу не штрафовали в «Монако»

Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал о дисциплинарных взысканиях в клубе.

– Штрафы в команде не ты держишь?

– Не-не. Штрафы от тренера же зависят. Жардим, например, вообще не штрафовал.

Последнее время этого стало больше, потому что тренеры с немецким подходом, который похож на российский.

– У тебя какой самый большой штраф в «Монако»?

– Ни одного. Ни разу не опаздывал. Мог быть штраф за неспортивное поведение, когда меня в прошлом году прямой красной удалили – за то, что чувака пнул.

Но по системе штрафов, если при удалении команда всe равно выигрывает – штраф аннулируется. Ребята победили, поэтому я отделался извинениями.