Головин объяснил, почему его ни разу не штрафовали в «Монако»

Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал о дисциплинарных взысканиях в клубе.
– Штрафы в команде не ты держишь?
– Не-не. Штрафы от тренера же зависят. Жардим, например, вообще не штрафовал.
Последнее время этого стало больше, потому что тренеры с немецким подходом, который похож на российский.
– У тебя какой самый большой штраф в «Монако»?
– Ни одного. Ни разу не опаздывал. Мог быть штраф за неспортивное поведение, когда меня в прошлом году прямой красной удалили – за то, что чувака пнул.
Но по системе штрафов, если при удалении команда всe равно выигрывает – штраф аннулируется. Ребята победили, поэтому я отделался извинениями.
- 28-летний Головин проводит в «Монако» 7-й сезон.
- Его статистика: 232 матча, 34 гола, 40 ассистов.
- Игрок связан с монегасками контрактом до лета 2029 года.
Источник: «Чемпионат»