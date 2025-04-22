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  • Головин объяснил, почему его ни разу не штрафовали в «Монако»

Головин объяснил, почему его ни разу не штрафовали в «Монако»

Сегодня, 22:37

Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал о дисциплинарных взысканиях в клубе.

– Штрафы в команде не ты держишь?

– Не-не. Штрафы от тренера же зависят. Жардим, например, вообще не штрафовал.

Последнее время этого стало больше, потому что тренеры с немецким подходом, который похож на российский.

– У тебя какой самый большой штраф в «Монако»?

– Ни одного. Ни разу не опаздывал. Мог быть штраф за неспортивное поведение, когда меня в прошлом году прямой красной удалили – за то, что чувака пнул.

Но по системе штрафов, если при удалении команда всe равно выигрывает – штраф аннулируется. Ребята победили, поэтому я отделался извинениями.

  • 28-летний Головин проводит в «Монако» 7-й сезон.
  • Его статистика: 232 матча, 34 гола, 40 ассистов.
  • Игрок связан с монегасками контрактом до лета 2029 года.

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Источник: «Чемпионат»
Франция. Лига 1 Монако Головин Александр
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